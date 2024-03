Nel corso della conferenza stampa post-consiglio federale, è arrivata anche la secca smentita di Gabriele Gravina rispetto alla presunta richiesta di Daniele Orsato di commissariare l'Associazione italiana arbitri: "Non si è mai permesso di chiedermelo, ha solo evidenziato legittimamente un'insicurezza nell'arbitrare certe partite perché puntualmente il conflitto di politica interna all'associazione genera tensioni che ricadono sugli arbitri - la precisazione del presidente della FIGC -. Per questo ho invitato il presidente Aia a sospendere ogni forma di campagna elettorale per la presidenza".