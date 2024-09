Continua lo scambio di frecciatine neanche così nascoste tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Scontro verbale che tocca, o meglio, parte dal tema San Siro. "Per distogliere l’attenzione dalla debacle della sua Giunta sulla vicenda dello stadio San Siro, un indifendibile autogol, e non essendogli andata a buon fine la tentata polemica con il sottoscritto, che neanche lo aveva citato, il sindaco Sala si immola oggi in un attacco alla memoria di Silvio Berlusconi. Quanto ha da fare il povero sindaco per cercare di tenere in piedi la baracca" aveva scritto ieri il presidente del Senato sui social dopo che la giunta comunale milanese aveva approvato la delibera relativa al ricorso contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi.

Il numero uno di Milano, presente all'evento di inaugurazione della Green Week, ha commentato a tal proposito: "Ci siamo associati al ricorso come altri comuni. Confermo che siamo associati al ricorso, per le tempistiche non so ancora niente".