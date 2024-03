In giorni ormai diventati roventi per la tematica, l'Inter scende in campo direttamente partecipando alla sesta tappa della Junior TIM Cup | Keep Racism Out, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, che quest’anno festeggia l’undicesima edizione. Il settore giovanile del Club nerazzurro e i ragazzi dell’Oratorio San Giorgio Desio si sono recati al Memoriale della Shoah, luogo di memoria e conoscenza, al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano.

L’incontro rientra tra gli appuntamenti targati 'Keep Racism Out', la campagna volta a sensibilizzare i giovani e non solo sul fenomeno del razzismo per contrastare ogni forma di discriminazione. In questa importante tappa, la visita al Binario 21 è stata l’occasione per riflettere sulle conseguenze dell’indifferenza e dell’intolleranza e sulla tragedia delle deportazioni. Presenti con i ragazzi dell’Oratorio San Giorgio Desio e di FC Internazionale Milano, in visita insieme a sottolineare la sinergia a cui si aspira tra sport di base e professionistico, anche Oumar Daffe, dell’Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Serie A e Javier Zanetti, Vice President del Club nerazzurro.