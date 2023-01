Sono gli stessi rappresentati della Curva a darne annuncio sui profili ufficiali: "Siamo lieti di annunciare che il nuovo corso della Nord sta raccogliendo grande consenso. Sull’onda del rinnovamento, anche il nostro organo di informazione principale sarà aggiornato. A partire da mercoledì 4 gennaio la fanzine sarà distribuita in un nuovo formato. Grazie all’entusiasmo di tanti ragazzi che si son messi a disposizione della nuova redazione, garantiremo maggiore disponibilità al confronto e più info in tempo reale.

Il nuovo giornale della Nord sarà distribuito come sempre ad offerta libera e sarà in un formato leggermente ridotto ma aumentato da 8 a 16 pagine ricche di nuove rubriche e immagini della curva. Come sempre il ricavato delle offerte sarà destinato principalmente alla realizzazione delle coreografie che, statene certi, torneranno presto a colorare la Curva Nord".

La distribuzione della nuova fanzine avverrà nei pressi dello stadio Meazza all'esterno dei gate 4/5, 6/7 e 8/9.