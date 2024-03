L'avvocato Paco D'Onofrio, esperto di diritto sportivo, si è soffermato a Libero dopo il caso Acerbi: "Se la sentenza è formalmente impeccabile? Lo è. Evidentemente c'è stato un diverbio in campo ma, non essendoci prove e non essendo sufficienti gli elementi indiziari, il giudice ha ritenuto di non considerare il fatto punibile. Comparare i casi con il passato è sempre molto difficile perché non sappiamo come si sono svolte le indagini, né cosa hanno detto le parti interessate quando sono state ascoltate".

Il riferimento poi alle versioni: "Evidentemente in questo caso il giudice ha ritenuto più attendibile la versione di Acerbi. Se ne esce male? Credo che abbia già subito un contraccolpo psicologico perché è stato comunque avvicinato a frasi discriminanti. Tutti escono un po’ male da questa vicenda, tra chi continua a sentirsi vittima e chi invece si ritiene ingiustamente accusato".