L'Atalanta spreca una grandissima occasione nel primo anticipo del sabato di Serie A, pareggiando a reti bianche contro il Venezia. Chance gettata al vento per la Dea che ha avuto le possibilità per sbloccare la partita, senza riuscire a farlo e nel finale rischiando anche di perderla. Nel primo tempo il divertimento è tanto e le occasioni fioccano: Zappacosta colpisce il palo, Cuadrado l'incrocio dei pali esterno da posizione sfavorevole. Nella ripresa diverse occasioni, quella di Lookman la più clamorosa, ma non accade altro. La Dea sale così a 55 punti in classifica, restando a due lunghezze dall'Inter e a una dal Napoli, a un'ora dalla sfida tra le prime due della classe.