"Per me quella di Skopje non è stata una brutta prestazione". Parola di Giovanni Di Lorenzo, protagonista oggi in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida che attende l'Italia contro l'Ucraina: "Si guarda solo il risultato fuori dal gruppo squadra, ci sono cose che dobbiamo gestire meglio durante la partita, ma la voglia era quella di vincere e portare a casa il risultato - dice il capitano del Napoli, tornando sul pareggio in Macedonia del Nord -. La squadra è concentrata su questo e non si lascia condizionare da ciò che dicono fuori dal gruppo squadra. Il tifo ci darà una mano, San Siro ci darà una mano e siamo pronti per domani sera e per disputare una grande partita".

Di Lorenzo ammette comunque di avere fiducia di Luciano Spalletti, attuale ct azzurro con un passato anche sulla panchina dell'Inter: "Lo scorso anno abbiamo avuto pochi momenti così, ma il mister è esperto e ha allenato tantissime squadre. Sa lui come gestire i momenti".