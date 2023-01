Raggiunto dai microfoni di Milannews.it, Tiago Djalò, difensore portoghese del Lille accostato ai piani di mercato dell'Inter per il dopo Milan Skriniar, ha parlato della crescita del suo amico Rafael Leao, con cui ha condiviso lo spogliatoio allo Sporting Lisbona: "Rafa è uno dei più grandi talenti che abbia incontrato. È un vero amico e vi dico una cosa: quello che sta facendo vedere adesso per me non è una sorpresa. Io gli avevo sempre detto che sarebbe diventato uno dei più forti e ora deve solo continuare a lavorare perché a questi livelli il talento non è tutto. Detto ciò sono davvero felice che stia giocando ad un grande livello. Per me non è una sorpresa.