Davy Klaassen si prepara ad essere ufficializzato con l'Inter ma ieri sera, dopo il ko dell'Ajax contro il Ludogorets in Europa League, allontanava la possibilità di un cambio di maglia. Ad eccezione del verificarsi di determinate condizioni: "Non si sa mai, questo è il calcio. Non ne ho idea, non lo sai. L'Ajax è il mio club, quindi non lascerò per nessun club. Anche questa è una considerazione" le prime parole rilasciate dal centrocampista a Ziggo Sport: "Trabzonspor? Non parlo nemmeno turco. Non parlo nemmeno con gli altri club.

Si legge molto, ci sono tante cose in giro. Non parto per il gusto di partire. Ho sempre imparato: mai dire mai. Vedremo. Non lascerò l'Ajax solo per il gusto di farlo. Deve essere un bellissimo club".