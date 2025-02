Dopo il rotondo 3-0 all'andata in terra portoghese, basta lo 0-0 al Borussia Dortmund per superare lo Sporting Lisbona volando agli ottavi di finale di Champions League. I gialloneri si mostrano intraprendenti nel secondo tempo e all'ora di gioco Guirassy sbaglia un calcio di rigore (bravo Silva a intuire l'angolo, bloccando la sfera). Poco meno di un quarto d'ora più tardi Emre Can si vede annullare il vantaggio. La partita scorre via senza grossi sussulti e i gialloneri festeggiano il passaggio agli ottavi di finale della competizione.