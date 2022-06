Siamo ormai in dirittura d’arrivo per il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku (LEGGI QUI le ultime sulla trattativa). Il The Athletic rivela però un retroscena importante che ha permesso la conclusione dell’affare: è stato infatti decisivo il rapporto tra Todd Boehly, neo proprietario del Chelsea, e Michael Yormark, presidente della Roc Nation, che rappresenta l’attaccante belga. Un aspetto che alla fine è risultato determinante per concludere un affare che solo poche settimane fa sembrava impossibile.