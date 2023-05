Il derby di Milano sarà anche l'incrocio tra due tifosissimi delle rispettive squadre, Davide Calabria e Federico Dimarco. "Stasera il loro sarà un duello nel duello. Nel quale testa ed emozioni avranno un peso doppio", scrive oggi il Corriere della Sera.

Dimarco, sottolina il quotidiano, è l'unico milanese dell'Euroderby. "E' il terzino tifoso col megafono che canta sotto il settore dei sostenitori interisti a Riad, nell’ultima Supercoppa, dove ha lasciato il segno con un gol.- si legge -. È quello che sfreccia nella fascia che è stata di Perisic: lui non ha mai fatto finta di essere come il croato, non avrebbe avuto senso, ma ci ha messo le sue caratteristiche, ha migliorato le qualità e lavorato sui difetti. Con 6 gol e 9 assist, Dimarco è nel pieno della stagione della consacrazione, esaltato dal gioco di Inzaghi per il quale è uno degli indispensabili".