L'Inter è pronta a tornare in campo e a a vincere dopo la sosta per le nazionali. Dopo il pari contro il Napoli prima del weekend di pausa, la formazione nerazzurra vuole ripartire nel match di San Siro contro l'Empoli. La vittoria è offerta a 1,18 su Goldbet e Better. Serve un'impresa invece per i toscani, per cui il colpaccio in trasferta paga 13 volte la posta. Proibitivo anche il pareggio per gli uomini di Nicola, in quota a 7,35. Prevale nettamente l'Over a 1,47, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,50 la posta. Alto il Goal a 2,10, contro il No Goal a 1,65.

A quota 23 gol con nove partite ancora da giocare, Lautaro Martinez, punta a raggiungere il record di 36 reti in una stagione di Serie A, detenuto da Immobile e Higuain. Nella sfida all'Empoli l'argentino può raggiungere già i 25 centri: se una rete si gioca infatti a 1,75, anche la doppietta è bassa a quota 3,50. Attenzione anche a Marcus Thuram, proposto marcatore a 2.