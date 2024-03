Nonostante la sconfitta contro la Germania, la Nazionale olandese incassa i complimenti dell'ex giocatore Hans Kraay junior. Che elogia in particolare la difesa della formazione di Ronald Koeman: "Bravi ai tre difensori centrali, soprattutto Nathan Aké. Pep Guardiola non è pazzo, è completamente innamorato di Aké. Virgil van Dijk è di nuovo completamente Van Dijk e Matthijs de Ligt ha fatto abbastanza bene. Denzel Dumfries e Daley Blind sembrava stessero giocando coi pattini da quanto era scivoloso il campo. Ma lasciamo in pace Dumfries per i prossimi quindici anni", dichiara dagli studi di ESPN.