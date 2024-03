Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'ex calciatore Francesco 'Ciccio' Graziani ha detto la sua sul caso che ha tenuto banco nelle ultime due settimane, terminato con l'assoluzione del difensore Francesco Acerbi dall'accusa di insulti razziali a Juan Jesus:

"Caso Juan Jesus-Acerbi? Meno male che è finita, non se ne poteva più. Non posso pensare che Juan Jesus si sia inventato tutto, però in assenza di testimonianze non si può condannare una persona. E' la parola tua contro la mia. Solo i diretti interessati conoscono la verità e dobbiamo prendere per buona la sentenza che è stata emessa".