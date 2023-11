Giorgio Furlani, ad del Milan, parlando dal palco del Social Football Summit di Roma ha raccontato le peripezie che sta vivendo il club rossonero per la creazione del nuovo stadio di proprietà: "Stiamo avendo molte difficoltà. Abbiamo provato a fare il progetto San Siro, ma non è più fattibile. Ci siamo buttati sul nuovo progetto di San Donato. Abbiamo comprato una società con un progetto per un’Arena, l’abbiamo modificato per costruire uno stadio. La mia esperienza però dice che lo stadio è difficile da fare in Italia, non voglio fare pronostici”.

Furlani lancia poi un appello agli altri club di Serie A: "Se sul campo siamo rivali, con le altre 19 società dobbiamo lavorare insieme e far crescere il prodotto calcio. Due grandi sfide di sistema: lotta alla pirateria che è un dramma per il calcio italiano e gli stadi. Noi ci stiamo impegnando sul nostro progetto stadio, ma sono felice che anche altre squadre stiano intraprendendo altri progetti”.