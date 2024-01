E' previsto una bella cornice di pubblico allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze per Fiorentina-Inter, gara di campionato in programma domenica sera con fischio d'inizio alle ore 20.45. Stando a quanto riporta La Nazione, sono circa 30mila i tifosi attesi allo stadio, in attesa che il numero venga aggiornato nei prossimi giorni visto che è attiva anche la promozione relativa al «pack 2 gare», che permetterà ai sostenitori viola di vedere dal vivo sia la gara con i nerazzurri che quella con il Frosinone a un prezzo vantaggioso.