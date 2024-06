Insediatosi qualche giorno fa, Daniele Faggiano è ora al lavoro per costruire il nuovo Catania, che probabilmente sarà affidato a Domenico Toscano reduce dalla promozione in B col Cesena. Secondo Gianluca Di Marzio, il neo direttore sportivo etneo ha individuato un possibile rinforzo tra i prodotti del vivaio dell'Inter: si tratta di Andrea Moretti, difensore classe 2002, reduce da un'ottima stagione con la maglia della Pro Patria condita da quattro gol in 38 presenze.