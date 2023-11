Fali Ramadani nel mirino della giustizia italiana. A rivelare la notizia è il Corriere della Sera: l'agente leader della società Lian Sports Group, che gestisce gli affari di diversi giocatori di livello mondiale come ad esempio Leroy Sané, è sotto osservazione da parte della Procura di Milano nell’ambito di un’indagine per evasione fiscale che va dal 2018 al 2022 e che mette nel mirino gli affari condotti dall’agente nell’ambito della stesura dei contratti che hanno portato, fra gli altri, Dusan Vlahovic alla Fiorentina, Federico Chiesa alla Juventus, Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona, Kalidou Koulibaly al Napoli, Ivan Perisic all’Inter e Ante Rebic al Milan. La Procura, secondo il quotidiano, vuole accertare l'esistenza di una "stabile organizzazione in Italia" delle società irlandesi di Ramadani e di due suoi collaboratori coindagati. I pubblici ministeri Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri sostengono che Ramadani abbia creato una sorta di "stabile organizzazione” innovativa, che opera per lo più all’estero e sta brevi periodi in Italia.

A fine 2021, ricorda il Corriere, gli inquirenti e la Guardia di Finanza hanno svolto 11 perquisizioni nelle sedi di diverse società di Serie A, che non risultano iscritte nel registro degli indagati. Intanto, lo stesso Ramadani ha versato nel conto corrente della Procura una cifra pari a 6,5 milioni di euro. Il motivo è spiegato dal suo difensore, Armando Simbari: "Non certo perché ritiene la fondatezza degli addebiti, ma a garanzia dello sviluppo delle indagini dei pm".