Saranno gli spettatori collegati da tutto il mondo a scegliere l’EA SPORTS Man Of The Match della gara tra Milan e Inter che si giocherà a Riyadh, in Arabia Saudita, domani sera. A partire dal 75’ minuto, e fino a due minuti dopo la fine della gara, sui televisori collegati da tutto il mondo apparirà una grafica con un QR code, dal quale sarà possibile accedere al link per partecipare alla votazione per decretare l'MVP del derby.