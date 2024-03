Si è chiusa con una sconfitta contro la Germania l'ultima sessione di partite della Nazionale olandese prima dell'Europeo del 2024. Un ko che lascia un po' d'amaro in bocca al gruppo Oranje, anche se Denzel Dumfries, dal proprio profilo Instagram, rassicura i suoi sostenitori in vista della competizione di giugno in Germania: "Non abbiamo finito queste partite come volevamo, ma torneremo più forti", la promessa del giocatore dell'Inter.