Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha parlato direttamente dal ritiro dei partenopei: "La Champions è questione di fortuna! Quel 4-0 di Napoli-Milan mi è rimasto non qui in gola, mi è rimasto chissà dove. E il prossimo anno vogliamo i campioni d'Europa. Io ero alla conferenza stampa, lo scorso anno, quando il presidente promise lo scudetto. E' giusto essere ambiziosi, il Napoli ha dimostrato di poter vincere e saper vincere", ha detto, come ripreso dall'ANSA.