Intervistato da Tutto Mercato Web, Roberto De Fanti, agente FIFA molto attivo in Inghilterra, ridimensiona le voci che vorrebbero Simone Inzaghi nel mirino della Premier League: "Non sono molto chiacchierati gli allenatori italiani, l'Europeo forse è stato un po' lo specchietto per le allodole. Hanno grandissima stima di noi, c'è Roberto De Zerbi, ma non vedo per Inzaghi soluzioni diverse dall'Inter".