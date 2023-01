Il sito CalcioNapoli24 ha intervistato l'ex attaccante dell'Inter Julio Ricardo Cruz, che si è raccontato parlando anche dei suoi trascorsi in nerazzurro dove ha avuto compagni di livello assoluto come Adriano o Zlatan Ibrahimovic: "Eravamo sette attaccanti per due posti, era difficile avere spazio. Quando avevo spazio all'Inter, facevo quello che dovevo fare ovvero fare gol. Ho vissuto tante gioie coi tifosi interisti; arrivai in un momento difficile per l'Inter e l'anno dopo riuscimmo a vincere. Da lì ho vinto tanto con quella maglia".