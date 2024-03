Dopo quanto visto ieri a Lione, la scelta per il ruolo di attaccante centrale della Nazionale francese non può essere oggetto di dubbi. Secondo l'ex tecnico Rolland Courbis, Didier Deschamps deve puntare con decisione su Olivier Giroud, vista la deludente prestazione di Marcus Thuram: "Ribadisco quello che ho detto prima della partita: nessuno è venuto a creare problemi al profilo di Giroud. In termini di parametri di riferimento e come punto fisso, è più logico iniziare la partita con Giroud, anche se ha 37 anni e non gli facciamo giocare 95 minuti, porta una certa presenza, con un gioco di testa niente male", le sue parole a RMC Sport.