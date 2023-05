Si avvicina sempre di più l'appuntamento con il ritorno della semifinale di Champions League. Dopo il 2-0 dell'andata, l'Inter affronterà il Milan a San Siro martedì 16 maggio alle ore 21. Il secondo Euroderby verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5. Su Infinity, invece, la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/.

La gara verrà trasmessa in diretta anche da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (numero 213). Inoltre si potrà seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Il match sarà online anche su Now TV.