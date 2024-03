L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a Tuttomercatoweb, soffermandosi sulle prestazioni del Milan e analizzando la lotta al vertice: "Milan? Serve gente che capisca di calcio, come era la coppia Galliani-Berlusconi. RedBird forse non è avvezza di calcio. Serve gente che capisca come e quando gestire uno spogliatoio. Con Ibrahimovic si è visto qualche risultato, bisogna dirlo. Inter comunque forte, ma Milan e Juve non possono essere così distanti".