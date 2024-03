Brand Ambassador di Betsson.Sport, marchio che dalla prossima stagione potrebbe comparire sulle divise di gioco dell'Inter, Francesco Totti ha parlato così a margine dell'evento di lancio della piattaforma di infotainment alle Officine Farneto, andato in scena a Roma questa mattina: "E' una piattaforma importantissima, ci siamo voluti a vicenda. Sono contento di far parte di questo progetto, è un modo in cui lo sport unisce tutti", le parole dell'ex capitano giallorosso a Sky Sport.