L'Atalanta rallenta ancora e Gian Piero Gasperini non nasconde le difficoltà del momento. Dopo il pareggio interno contro il Cagliari, il tecnico orobico arriva ai microfoni di DAZN sottolineando i problemi della sua squadra ma al tempo rivendicando la performance offerta nel pomeriggio: "In questo periodo siamo in difficoltà in attacco. Facciamo più fatica a vincere ma la prestazione e la qualità del gioco dei ragazzi è stata molto buona. Sono convinto che la squadra finirà bene il girone di ritorno, sperando di non avere nuove defezioni”.

Quando gli viene chiesto se assisterà a Lazio-Napoli e Juventus-Inter, Gasp risponde prontamente: "Me lo chiedete per lo Scudetto? Credete che l'Atalanta possa vincere lo Scudetto? Noi ci crediamo e faremo di tutto per vincere…"