L'Inter ci pensa come alternativa, l'Atalanta come qualcosa in più ed ecco che Mitchel Bakker potrebbe scegliere la squadra di Gasperini. L'esterno del Bayer Leverkusen è un nome caldo per i bergamaschi, tanto che in merito La Gazzetta dello Sport ha interrogato chi in nerazzurro c'è già, tra l'altro nello stesso ruolo, come Davide Zappacosta. "Kolasinac e Bakker? Quando arrivano giocatori nuovi e forti, va sempre bene: si alza tutti l’asticella e poi decide il mister", il pensiero dell'atalantino.