Sarà con ogni probabilità William Viali il nuovo allenatore dell'Ascoli: dopo l'addio di Roberto Breda, i marchigiani hanno optato per il tecnico che ha salvato il Cosenza nell'ultimo campionato di Serie B. Nella ricerca per il nuovo tecnico, secondo Il Resto del Carlino, era circolato il nome anche di Cristian Chivu, nelle ultime due stagioni alla guida dell'Inter Under 19 con uno Scudetto all'attivo.