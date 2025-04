Alberto Aquilani, interpellato dai colleghi di Cronache dello Spogliatoio, è tornato sul gol di rabona contro l'Inter, quando indossava la maglia della Roma. Di seguito le sue parole: "Come mi è venuta non lo so perché è stato un gesto istintivo, se mi fossi preparato magari mi prendevo le ginocchia, è venuto naturale. Per me era più semplice darla così che di sinistro, fu importante per la mia carriera perché ero molto giovane e non vincevamo da tanto a Milano. Me la ricordano ancora a Roma".