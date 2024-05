C'è anche l'Atalanta su Luka Topalovic, trequartista sloveno classe 2006 del Domzale. Lo conferma Gianluca Di Marzio dalle colonne del sito Lacasadic.com, spiegando che la Dea sarebbe interessata al ragazzo in ottica U23: "Sul giovane calciatore c’è anche l’Inter. L’operazione non è semplice, ma la società bergamasca potrebbe pensarci per l’U23".