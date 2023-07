Raffaele Di Gennaro ha iniziato la sua prima giornata da nuovo giocatore dell'Inter, che per lui significa un ritorno a casa. L'ormai ex portiere del Gubbio, dopo l'accordo trovato ieri con i nerazzurri, è già al CONI per l'idoneità sportiva, step che precede le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al giugno 2024.