"Dico bravissimi ai miei giocatori, sono stati attenti e concentrati. Dispiace per come è venuto il pareggio, con una doppia ingenuità. Ma devo dire bravi a tutti, se non bravissimi. Quindi si riparte". Così Gabriele Cioffi, parlando a DAZN della sconfitta subita dall'Udinese per mano dell'Inter in pieno recupero.

Con le grandi fate grandi prestazioni, il problema è con le piccole...

"Thauvin ha fatto una partita di tanto sacrificio, fatta da lui vale doppio. I risultati e le aspettative? L'annata è questa, ma non voglio assecondare un trend. Ogni partita ci avvicina alla salvezza, abbiamo delle grandi da affrontare e quattro scontri diretti".

Quanto la preoccupa vedere risultati inaspettati delle vostre dirette avversarie?

"Lo dico con umiltà: non mi preoccupa perché dipenderà tutto da noi. Se guardi gli altri, sei messo male. Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo fare meglio".

Cambia l'approccio a certe partite 'pesanti'?

"C'è da guardare dove vuoi arrivare, non dove cadi. Lavoriamo sodo, con intensità".

Come si recuperano le energie mentali?

"Non pensando e riposandoci. Dobbiamo andare forte quando verremo chiamati in causa. Non dobbiamo rimuginare, il rischio è venir soffocati dalle cose che non vanno".