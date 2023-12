Qatar Airways, il nuovo partner ufficiale dell'Inter, si congratula attraverso i propri profili social con i nerazzurri e con il Paris Saint-Germain, club del quale è main sponsor, per la partecipazione al Mundial de Clubes 2025 certificata domenica dalla FIFA. Altro segnale di grande vicinanza della compagnia aerea al club di Viale della Liberazione.

We will be there ✈️



USA will host expanded #FIFAClubWorldCup in 2025 🇺🇸



32 teams will compete to be crowned the world's best



Congrats to our friends at @Inter and @PSG_English for qualifying pic.twitter.com/qhFE2KAruW