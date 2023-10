Dopo le recenti dichiarazioni rilasciate in Italia, Thomas Zilliacus, il dirigente finlandese che da tempo si propone all'Inter come candidato all'ingresso in società, parla anche ai microfoni del quotidiano online finnico Helsingin Sanomat offrendo alcune precisazioni sulle volontà di Steven Zhang, presidente del club nerazzurro: "È una sciocchezza da parte della stampa dire che Zhang non voglia vendere. La notizia dell'offerta di Investcorp però non è vera. Per quanto ne so, questo non è mai stato fatto. Tutto è inventato", ha dichiarato Zilliacus, riferendosi alle voci di un'ipotesi di proposta del fondo del Bahrein da 1,3 miliardi di euro. Secondo Zilliacus, sono arrivate già tre offerte di acquisto sulla scrivania di Viale della Liberazione: "Dopo di ciò, non credo che siano state presentate altre offerte". Secondo le sue stime il prezzo finale di acquisto sarà di circa un miliardo di euro.

Lo stesso manager afferma di aver lasciato un annuncio al gruppo di investitori che rappresenta sulla disponibilità ad acquistare l'Inter in primavera. A luglio ha presentato un'offerta di acquisto all'Inter in qualità di rappresentante del fondo XXI Century Football Capital. "Il proprietario vuole vendere il club a qualcuno che sia seriamente intenzionato a costruirlo e svilupparlo. Steven è a Milano dal 2016. Mi ha raccontato che era in America quando suo padre lo ha chiamato il giorno del suo 26esimo compleanno e gli ha detto che gli avrebbe regalato l'Inter e si sarebbe trasferito subito a Milano. Prima di allora non era mai stato ad una partita di calcio", dice Zilliacus. Che poi torna a parlare della possibile joint venture con lo sceicco Jassim Al-Thani, affermando di essersi rivolto ai suoi consulenti più stretti per avviare discussioni e unire le risorse lunedì. "Le discussioni si svolgono a porte chiuse e i possibili risultati saranno riportati a tempo debito. La combinazione dei servizi delle mie società e del capitale di al-Than creerebbe un'equazione davvero interessante. L'anno scorso l'Inter ha registrato un fatturato di appena 300 milioni di euro, anche se ha 500 milioni di tifosi", chiosa rammaricato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!