Nuova intervista per Thomas Zilliacus, l'imprenditore finlandese che ieri ha annunciato di avere pronta una nuova offerta per l'Inter. "Rispetterà la famiglia Zhang, che ha ottenuto ottimi risultati da quando è a capo dei nerazzurri: hanno portato la squadra tra le migliori del mondo. Noi abbiamo i soldi e facciamo sul serio - dice a Tuttosport - Per me i tifosi sono il club. Se un giorno avrò il privilegio di essere il proprietario dell’Inter, farò tutto per il loro bene. Non cerco pubblicità, non mi interessa. È l’ultima cosa che ronza nella mia testa".

Le tempistiche sono strette. "Dobbiamo sistemare le ultime cose, ma ci siamo. Abbiamo ovviamente un’idea di quanto proporre a Zhang, ma qui non voglio entrare in maggiori dettagli. Se sono ottimista? Lo sono sempre", dice ancora Zilliacus, che sottolinea come gli investitori siano "una combinazione di istituzioni, soggetti vari, piccoli e grandi, famiglie. Noi non offriremo 2.5 miliardi a Zhang per rilevare l’Inter, ma abbiamo a disposizione questi soldi da investire nei settori seguiti".

L'ultimo contatto con Zhang, si legge ancora nell'intervista, è stato un paio di mesi fa. Zilliacus si dice in ogni caso già pronto alla due diligence e a proporre un'offerta che verrà inoltrata da una serie di intermediari. Non preoccupa nemmeno il prestito di Oaktree. "Eventualmente la famiglia Zhang potrà rifinanziare il prestito. Magari anche trovando qualcuno che lo faccia al suo posto - dice, non escludendo di entrare anche come socio di minoranza - Sì, potrei entrare anche col 30% o col 60%. Se lavorassi con un team capace di rendere l’Inter il miglior club del mondo non mi importerebbe la quota. Non so cosa mi risponderà Zhang. Io in modo genuino e sincero credo di sapere come far diventare l’Inter il miglior club del mondo. Oggi i nerazzurri hanno un management di livello grazie a Marotta e Antonello. Apprezzo anche Inzaghi. Stanno facendo un ottimo lavoro, la squadra è forte. Ora non cambierei un singolo giocatore. I nerazzurri possono vincere lo scudetto e la Champions. Ma si può sempre migliorare".

Sogni importanti anche per quel che riguarda il mercato. "Per comprare i miei calciatori preferiti, come Haaland, Mbappé e Pedri, devi pagare tanti soldi. Per questo le chiedo: meglio spendere 150 milioni per un calciatore, o 80 e 70 per due? Credo si debba investire anche nel talento dei giovani". Infine San Siro: "Dovrebbe essere ristrutturato per renderlo ancora più bello. Non fosse possibile servirebbe un nuovo e moderno impianto".