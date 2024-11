Come sta l'Inter dopo la vittoria con il Venezia in vista della sfida con l'Arsenal? È questa una delle domande poste al presidente nerazzurro Beppe Marotta a due giorni dal big match casalingo di Champions League contro i Gunners: "L'Inter vuole recitare un ruolo da protagonista perché in tutte le competizioni bisogna sempre dare il massimo", esordisce il numero uno del club, intercettato a Roma al termine dell'Assemblea FIGC.

"È chiaro - evidenzia ancora Marotta - che questo tour de force di sette partite ravvicinate comporta anche un dispendio di energie, quindi è chiaro che ci possano essere dei cali di tensione. Ma sta all’allenatore, che lo sta facendo comunque nel modo migliore, tenere soprattutto dal punto di vista motivazionale un approccio alle gare molto determinato perché tutti gli avversari sono temibili".

Successivamente un commento sull'assemblea FIGC che ha deciso il cambio dello Statuto Federale: "È stato un contraddittorio giusto, quello che mi dispiace come dirigente è l'aria di conflittualità che sfocia in personalismi e che bisogna assolutamente eliminare. Il confronto dialettico porta a delle negoziazioni rispettose e auspico che si vada avanti la considerazione che abbiamo davanti alla politica e al governo. Dovremo avere un confronto più diretto, visto che il mondo dello sport e quello del calcio in generale rappresentano un patrimonio della nostra Nazione. Si possono ottenere risultati senza andare allo scontro. La Serie A rivendica i suoi diritti ma si può migliorare attraverso un confronto schietto, democratico e rispettoso. Come si leggono gli astenuti e i contrari? Questo è ancora da esaminare ma si è voluto esprimere non un dissenso nei confronti della proposta di Gravina, bensì che deve essere affrontato il dibattito con la Serie A in un confronto costruttivo".

