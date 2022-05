"Vediamo, vediamo...". Così Frane Jurcevic, agente di Ivan Perisic, ha risposto alla domanda su come fosse andato l'incontro con l'Inter per il rinnovo dell'esterno croato, in programma oggi pomeriggio. Nessuna parola che possa far intuire l'esito del summit, ma un sorriso che potrebbe essere interpretato come una sensazione di soddisfazione. Il condizionale comunque è d'obbligo, fino a quando non emergerà la realtà dei fatti. A seguire il video dell'uscita di Jurcevic dalla sede di Viale della Liberazione, in compagnia di Tomislav Kasalo, l'avvocato di fiducia di Perisic.