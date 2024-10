"Io all'Inter? Non vale la pena commentare, non c'è nulla di vero". Lo ha detto Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juve, rispondendo alla domanda del nostro inviato che gli chiedeva conto della voce di mercato lanciata nelle scorse ore dal Corriere dello Sport, secondo cui potrebbe tornare a lavorare con Beppe Marotta, ma in nerazzurro. "Se ho parlato con Marotta della partita di domenica? L'ho visto per le tematiche d'assemblea, solo per quello", ha aggiunto sempre rispondendo a FcInternews.it.

