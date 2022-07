Da qualche minuto, Raoul Bellanova è arrivato al Coni di Via Piranesi per l'ottenimento dell'idoneità sportiva, ultimo tassello prima della firma con l'Inter. Prima dell'ingresso negli uffici, l'ormai ex Cagliari si è concesso per alcune foto coi tifosi presenti ad accoglierlo nonostante la giornata di caldo soffocante a Milano. "Sono contentissimo di essere all’inter, dato che sono interista sin da bambino", le sue parole al momento dell'arrivo.