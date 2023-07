'25 years. And counting'. Con questo claim, Inter e Nike annunciano il rinnovo della partnership che vede dal 1998 il brand dello Swoosh fornitore ufficiale del club nerazzurro. Un accordo che si è evoluto nel corso degli anni, permettendo, come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale, ai due brand di crescere e affermarsi progressivamente come espressioni della cultura milanese a livello globale. Il nuovo accordo rimarrà coerente con i valori fondamentali che hanno sempre caratterizzato questa partnership, evidenziando il comune spirito di innovazione di ponendo l'accento sull'equity e sul sostegno al movimento calcistico femminile.

Nike continuerà a progettare i kit gara e training per le squadre maschili, femminili e giovanili, oltre alle collezioni lifestyle create per mettere in contatto il brand Inter con un pubblico sempre più ampio e globale. I futuri kit dell'Inter continueranno ad essere caratterizzati da materiali sempre più innovativi, progettati per garantire il massimo supporto alla performance, dando priorità a praticità, traspirabilità e sostenibilità. 'Dopo 25 anni e 20 trofei vinti insieme, Inter e Nike sono pronte a scrivere insieme nuove emozionanti pagine della storia del Club', la chiosa del comunicato.

