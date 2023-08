Nel corso della conferenza stampa pre-inizio Bundesliga (domani in campo contro il Werder Brema), l'allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha risposto anche a una domanda sul futuro di Benjamin Pavard, al centro di molte voci di mercato compreso l'interesse dell'Inter: "Benji non mi ha comunicato personalmente che vuole andarsene. Per quanto ne so, al momento non ci sono offerte. Fino a quando qualcosa non cambierà radicalmente, conteremo completamente su di lui". Parole che sanno di conferma nell'undici titolare del francese, in attesa di eventuali accelerazioni da parte dei nerazzurri, di Manchester United o Arsenal.