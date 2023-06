Sono ore calde per il futuro di Marcelo Brozovic. Nel tardo pomeriggio di oggi i dirigenti dell'Al Nassr hanno fatto tappa nella sede dell'Inter a Milano alla ricerca di un accordo definitivo con il club nerazzurro per l'acquisto del croato: la base d'intesa di cui parla La Gazzetta dello Sport è di 22 milioni di euro. Uno scenario confermato anche da Sky Sport, che individua invece il punto d'incontro per l'accordo raggiunto a quota 23.

"La trattativa sembra a buon punto, anzi è praticamente conclusa tra le due società. Manca invece l'ok definitivo del calciatore - scrive la rosea -. Nelle prossime ore il giocatore ha in programma un call con il suo agente e il Ceo dell'Al Nassr per dire sì o no al contratto che gli è stato proposto, un triennale da oltre 20 milioni a stagione. Sarà lui a far saltare tutto o a far scattare la fumata bianca". Sullo sfondo continua a sperare il Barcellona.

