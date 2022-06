"Non mi sarei mai aspettato un ritorno di Lukaku, pensavo che avrebbe scelto un altro club. Se vuole tornare all'Inter è perché è stato bene, perché ha vinto e vuole continuare a vincere". Parole e pensieri di Francesco Totti sul ritorno in nerazzurro di Big Rom. L'ex capitano della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky, parlando in positivo del pentimento dell'attaccante belga. "Una scelta rispettabilissima, ben venga per l'Inter. Lukaku in Italia sposta tanto, e poi sul piano fisico è imbarazzante, anche se non si sa con chi giocherà. Sarà contento Simone (Inzaghi, ndr) che avrà questo giocatore in più". Un parere anche sull'acquisto di Matic per la Roma: "Se Mourinho ha fatto questa scelta vuol dire che può essere un giocatore utile a questa squadra. Ha dimostrato il suo valore in Europa e in grandi squadre, per venire a Roma serve la mentalità giusta. La Roma vuole puntare soprattutto a tornare in Champions e per vincere servono i campioni". Ibrahimovic prosegue al Milan nonostante lo stop dovuto all'operazione al ginocchio. "Certo, se l'entità finale è di 6-7 mesi, io probabilmente getterei la spugna - ha ammesso Totti -. Conosciamo il suo carattere, non vuole mollare e vorrebbe chiudere in bellezza. Sicuramente non farà la scelta sbagliata".