E alla fine, arriva Thuram. L'unghiata del Tikus che beffa Loris Benito e mette la palla alle spalle di David Von Ballmoos proprio nei secondi finali del match vale all'Inter la conquista di tre punti sudati e meritati in casa dello Young Boys. Lo fa al termine di un match dove i nerazzurri magari non hanno convinto fino in fondo, prestando troppo spesso il fianco alle iniziative degli avversari, però hanno avuto anche le occasioni migliori sprecando anche un calcio di rigore con Marko Arnautovic. Vittoria preziosa che vale tanto anche in prospettiva Juventus per la carica e il morale.

IL TABELLINO

YOUNG BOYS-INTER 0-1

MARCATORE: 93' Thuram

YOUNG BOYS: 26 Von Ballmoos; 27 Blum (86' 24 Athekame), 30 Lauper, 23 Benito, 3 Hadjam; 8 Lakomy (76' 15 Elia), 7 Ugrinic; 21 Virginius (59' 11 Colley), 10 Imeri (59' 39 Males) 77 Monteiro; 35 Ganvoula (86' 9 Itten).

In panchina: 33 Keller, 40 Marzino, 13 Camara, 20 Niasse, 22 Abdu Conté.

Allenatore: Joël Magnin.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (76' 95 Bastoni), 6 De Vrij, 31 Bisseck; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan (61' 7 Zielinski), 30 Carlos Augusto (54' 32 Dimarco); 99 Taremi (76' 9 Thuram), 8 Arnautovic (61' Lautaro Martinez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 36 Darmian, 50 Aidoo, 52 Berenbruch.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Oliver (ENG). Assistenti: Burt - Mainwaring (ENG). Quarto ufficiale: Madley (ENG). VAR: Attwell (ENG). Assistente VAR: Bankes (ENG).

Note

Spettatori: 31.500

Ammoniti: Hadjam (Y), Monteiro (Y), Imeri (Y), Dumfries (I), Males (Y), Inzaghi (I)

Corner: 3-1

Recupero: 1°T 1', 2°t 4'.

94' - FISCHIA OLIVER, RIEN NE VA PLUS A WANKDORF! L'INTER SUPERA LO YOUNG BOYS GRAZIE AL COLPO DI CODA DI THURAM E VOLA A QUOTA SETTE!!!

94' - Thuram sfiora il raddoppio, chiusura miracolosa di Benito.

IL GOL DI THURAM: Dimarco riesce a mettere in mezzo dopo triangolo con Lautaro un pallone sul quale Tikus si avventa come un falco beffando Loris Benito e Von Ballmoos per un sospirato vantaggio

93' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSS THURRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMM!!!

92' - Atrhekame crossa, ma manda la palla direttamente sul fondo.

90' - Altro gol divorato da Zielinski: sulla ribattuta sul tiro di Thuram, il polacco ha un rigore in movimento che finisce altissimo. Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Brutto fallo su Barella, Males però dice di no a Oliver.

87' - De Vrij si avventa sulla punizione, ma manda alto. Barella si dispera.

87' - Punizione per l'Inter, ma cartellino giallo per Inzaghi che si allontana dall'area tecnica.

86' - Ultimi cambi anche per lo Young Boys: fuori Blum per Athekame e Ganvoula per Itten.

85' - Frattesi lanciato da Thuram guadagna il primo corner del match per l'Inter.

84' - Sprinta Colley che mette in mezzo, Bisseck allunga servendo però Males che calcia rasoterra mandando fuori.

82' - Vistoso fallo su Lautaro, ammonito Males.

81' - Lauper prova il diagonale appena fuori area, Sommer accompagna con lo sguardo la palla sul fondo.

78' - Botta da fuori di Lautaro, Von Ballmoos para in presa plastica.

76' - Giro di cambi: nell'Inter Bastoni e Thuram rilevano Pavard e Taremi, nello Young Boys dentro Elia per Lakomy.

75' - Zielinski si divora l'occasione più ghiotta. Servito da Dimarco, il polacco manda fuori da ottima posizione.

74' - Leggerezza dell'Inter a centrocampo e palla recuperata da Monteiro che si invola in avanti e calcia, mandando fuori.

74' - Applausi per Hedjam che chiude la porta a Dumfries.

72' - Cross di Zielinski troppo su Von Ballmoos che blocca in sicurezza.

71' - Young Boys ancora pericoloso, tiro dell'ottimo Monteiro sul fondo.

71' - Frattesi lancia un contropiede inviando Taremi in avanti. L'iraniano resiste alle sportellate di un avversario poi appoggia per Lautaro che si accentra ma poi prova un inutile colpo di tacco per Dimarco. La palla si pianta nel terreno, poi l'azione sfuma.

67' - Azione insistita degli svizzeri, libera a fatica l'Inter coi gialloneri che riprendono il pallone.

66' - Si sta scaldando con insistenza anche Thomas Berenbruch. Intanto Taremi manda in curva un pallone invitante.

61' - Arriva il momento di Lautaro e Zielinski, fuori Arnautovic e Mkhitaryan.

61' - Risponde l'Inter con un tiro di Dimarco che prende l'esterno della rete.

60' - Palo di Monteiro! Grande percussione dell'attaccante giallonero che a botta sicura viene fermato dal legno.

59' - Muove le pedine anche Magnin, che fa entrare l'ex Males e Colley per Imeri e Virginius.

58' - Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra: questo il primo responso a caldo per Carlos Augusto.

57' - Taremi si avvicina all'area, entra e tira: pallone murato.

53' - Problemi per Carlos Augusto, che rimane a terra dolorante e deve uscire: al suo posto Dimarco.

52' - Bisseck accelera sulla sinistra, palla in mezzo dove Taremi fa un velo senza però trovare Frattesi.

50' - Tutto regolare, si riparte con palla allo Young Boys.

49' - Attenzione, Oliver ha fermato il gioco. Nuovo controllo VAR per rivedere il penalty: probabile invasione.

48' - Dopo un consulto tra Oliver e Atwell, dal dischetto va Arnautovic... VON BALLMOOS PARA! Tuffo competente sulla conclusione non irresistibile dell'austriaco

47' - Calcio di rigore per l'Inter: Dumfries atterrato in area, Oliver non ha dubbi.

22.01 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.00 - Tornano in campo le due squadre per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - Non è stato sicuramente un primo tempo da mandare agli annali per la squadra di Simone Inzaghi, che ha faticato parecchio a contenere le iniziative di un'avversaria scesa in campo decisamente pimpante e capace di creare parecchi spunti interessanti. Nell'Inter, il solo Bisseck si è guadagnato la cronaca prima con un tiro respinto da Von Ballmoos poi con un cross bloccato dallo stesso portiere. Sin qui il turnover di Inzaghi non sta sortendo effetti particolari.

46' pt - Ganvoula da due passi manca l'aggancio col pallone, Sommer blocca. Su questa azione si chiude il primo tempo: Young Boys e Inter a riposo sullo 0-0.

45' - Decretato un minuto di recupero.

44' - Ancora Lakomy, ancora dalla distanza, ancora pallone alto.

43' - Tiro di Lakomy da dimenticare, pallone altissimo.

42' - Virginius guadagna il fondo, poi prova a servire Monteiro anticipato da De Vrij.

41' - Applausi di Inzaghi a Pavard per il suo anticipo.

40' - Buon affondo di Bisseck il cui cross viene però bloccato da Von Ballmoos.

38' - La partita si sta incattivendo: duro intervento su Frattesi, Oliver comanda calcio di punizione.

36' - Altro giallo dell'incontro per Imeri, dopo una trattenuta su Frattesi. Poco prima, ammonito anche Monteiro per una scorrettezza su Dumfries che però ha ricevuto anche lui il giallo.

33' - Ammonito Hadjam, per un intervento a valanga su Dumfries.

31' - Ci vuole Bisseck per svegliare l'Inter. Manovra improvvisa dei nerazzurri, tacco di Taremi per l'inserimento del tedesco che colpisce trovando l'opposizione di Von Ballmoos che poi resta a terra.

29' - Ancora calcio di punizione da posizione pericolosa per lo Young Boys per fallo di Barella.

29' - Monteiro riceve un pallone dalle retrovie tra Dumfries e De Vrij, poi prova la conclusione che viene deviata in corner.

27' - Inzaghi si lamenta di qualcosa con la panchina. La sua Inter fatica a girare questa sera.

26' - Transizione micidiale dello Young Boys, cross di Hadjam sul quale Bisseck salta a vuoto. Ci arriva Lakomy che va di testa, la difesa spazza praticamente sulla linea.

23' - Batti e ribatti in area nerazzurra, Sommer chiude il discorso bloccando in presa bassa. Inter in difficoltà.

22' - Pavard, chiusura che vale come un gol. Colpo di testa da distanza ravvicinata di Virginius, il francese si immola e spazza via.

21' - Lauper atterrato al limite dell'area, ancora punizione per gli svizzeri. Inzaghi non gradisce.

20' - Hadjam punta e salta Dumfries che lo atterra, punizione Young Boys.

18' - Stavolta il pericolo lo porta Hadjam, che entra in area, punta due difensori e calcia trovando l'opposizione di Sommer che manda in corner.

16' - Bel lancio di Dumfries a servire Taremi che parte sulla destra. Il cross dell'iraniano è però da dimenticare.

15' - Sugli sviluppi del corner, Lauper prova la conclusione a giro dalla distanza, mandando fuori.

14' - Monteiro punta Dumfries, che riesce a chiudere in corner.

13' - Prova lo spunto in avanti Frattesi, frenato da Hadjam.

11' - Taremi contrastato da Blum cade a terra, Oliver lascia proseguire.

8' - Mkhitaryan prova il filtrante per Taremi che però viene anticipato da Lauper.

7' - Carlos Augusto fa sfilare un pallone fuori accontentandosi di una rimessa.

5' - Dumfries anticipato nel tentativo di prendere il fondo, è solo rinvio per lo Young Boys.

4' - Inter che tiene palla nella propria area, Ganvoula mette in difficoltà Barella.

2' - Ci provano subito i gialloneri: Ganvoula prende palla sulla scivolata di Pavard, la difende dalla carica di Dumfries e scarica su Imeri che calcia a lato.

21.00 - Primo pallone del match per lo Young Boys: PARTITI!

20.58 - Barella e Benito davanti a Oliver per il sorteggio.

20.56 - Young Boys e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.53 - Calano le luci sullo stadio, il momento dell'ingresso in campo si avvicina.

20.44 - Squadre che tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti il calcio d'inizio allo Stadion Wankdorf.

