Chi lo dice che brasiliani e argentini non debbano per forza andare d'accordo? Se poi indossano la maglia dell'Inter, le due nazionalità diventano spesso e volentieri un tutt'uno che lancia i nerazzurri verso orizzonti di gloria. E bene o male, è quello che è accaduto questa sera al Gewiss Stadium: la squadra di Simone Inzaghi piazza una stoccata pesantissima nella corsa allo Scudetto, superando per 2-0 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in un match molto intenso, a tratti anche acceso, che si chiude con un espulso per parte ma anche con due gol pesantissimi firmati dai nerazzurri di Milano nella ripresa. Il colpo di testa vincente di Carlos Augusto e la zampata del capitano Lautaro Martinez fanno la differenza in un match che può avere un peso specifico enorme nella corsa per il titolo: l'Inter va alla sosta con tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull'Atalanta, a otto turni dalla fine. Una vittoria in uno scontro diretto, nel momento forse cruciale del campionato: l'Inter non poteva scegliere occasione migliore per dare una sferzata a questa Serie A.

IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 0-2

MARCATORI: 54' Carlos Augusto, 87' Lautaro Martinez

ATALANTA: 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti (74' 24 Samardzic), 4 Hien, 23 Kolasinac; 16 Bellanova (59' 22 Ruggeri), 15 De Roon, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 8 Pasalic (59' 17 De Ketelaere), 11 Lookman (83' 44 Brescianini); 32 Retegui (74' 70 Maldini).

In panchina: 28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 27 Palestra, 40 Comi.



Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (66' 31 Bisseck), 23 Barella, 20 Calhanoglu (91' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (75' 16 Frattesi), 30 Carlos Augusto; 9 Thuram (91' 99 Taremi), 10 Lautaro Martinez (91' 11 Correa).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 58 Cocchi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Massa. Assistenti: Carbone - Meli. Quarto ufficiale: Sozza. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Marini.

Note

Spettatori: 23.215

Espulsi: Ederson (A) all'81esimo per proteste, Gasperini (A) all'89esimo per proteste, Bastoni (I) al 95esimo per doppia ammonizione.

Ammoniti: Bellanova (A), Bastoni (I), Ederson (A), Pavard (I)

Corner: 2-5

Recupero: 1°T 1', 2°T 11'.

103' - FISCHIA MASSA, RIEN NE VA PLUS AL GEWISS STADIUM! L'INTER BATTE 2-0 L'ATALANTA E VA ALLA SOSTA TENTANDO UNA MINI FUGA SCUDETTO!

102' - Recupero finito, ma Massa continua a far giocare... Ruggeri colpisce ma manda fuori.

101' - Zappacosta prova per il punto della bandiera, pallone alto.

101' - Correa si prodiga in una nuova ripartenza, poi appoggia per Taremi che non si capisce cosa voglia fare. Palla a Carnesecchi.

98' - Prova il tiro dalla distanza Maldini, Sommer è sulla traiettoria e blocca con sicurezza.

97' - Splendida giocata di Barella che tiene il pallone con grande maestria prima di prendere fallo da Brescianini.

95' - Secondo giallo ed espulsione anche per Bastoni! Punito il fallo ai danni di Maldini.

93' - Bastoni a un soffio dal tris: grande controllo del difensore in area orobica e tiro che sibila poco sopra la traversa.

90' - Inzaghi cambia l'attacco: Correa e Taremi in campo per Lautaro e Thuram. Fuori anche Calhanoglu per Asllani.

89' - Frattesi si divora il 3-0. Servito da Lautaro, il 16 nerazzurro si fa ipnotizzare da Carnesecchi che devia la sua conclusione da pochi metri in corner.

88' - Espulso Gasperini, che continuava a protestare per il rosso a Ederson.

IL GOL DI LAUTARO: Azione fluida dell'Inter nata da un colpo di testa corto di Kolasinac, il capitano tenuto in gioco da Zappacosta capitalizza l'assist di Barella e trafigge Carnesecchi.

87' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZ!!!

86' - Ammonito Pavard, che trattiene vistosamente Maldini.

85' - Thuram lancia in avanti Carlos Augusto, cross del brasiliano per l'accorrente Bisseck che prova il tiro al volo ma finisce per compiere un liscio clamoroso.

83' - Brescianini prende il posto di Lookman.

81' - Cartellino giallo e rosso per Ederson! Massa fischia un corner per l'Inter, il brasiliano non ci sta e viene ammonito. La reazione è plateale, un applauso ironico che l'arbitro di Imperia non perdona: l'ex Salernitana chiude in anticipo la sua gara.

80' - Samardzic calcia debolmente, Sommer para. Ma l'azione era viziata da un fuorigioco di Lookman.

79' - Intervento falloso di Bastoni che evita una ripartenza di De Ketelaere, arriva il giallo per lui. Era diffidato, salterà la gara con l'Udinese.

77' - Manovra avvolgente dell'Atalanta, Inter che fatica a uscire. Intervento di Acerbi su Samardzic, il difensore prende la palla col piede sinistro prima di atterrare il serbo.

75' - Cambia anche l'Inter: Frattesi prende il posto di Mkhitaryan.

74' - Nell'Atalanta, Maldini e Samardzic prendono il posto di Retegui e Djimsiti.

74' - Thuram punta due difensori e mette in mezzo, Lautaro non capisce le intenzioni del compagno e l'azione sfuma.

72' - Segna Lautaro, però Massa aveva fermato il gioco per un fallo proprio del Toro che si schianta su Djimsiti. Protesta il capitano.

69' - Fallo di Retegui su Bastoni, punizione per l'Inter da poco oltre metà campo.

66' - Arriva comunque il cambio: esce Dumfries, entra Bisseck. Il tedesco va a coprire il ruolo del neerlandese.

65' - Dumfries cade a terra dolorante, Inzaghi prepara il cambio con Bisseck ma l'olandese chiede di attendere.

64' - Calhanoglu prova dalla distanza, tiro centrale respinto da Carnesecchi.

62' - Dumfries a terra dopo uno scontro con Ruggeri. L'olandese si tocca la coscia destra.

60' - Ederson tenta da fuori, palla che non inquadra la porta.

59' - Doppio cambio per l'Atalanta: De Ketelaere e Ruggeri prendono il posto di Pasalic e Bellanova.

57' - Ancora corner per l'Inter, Thuram non arriva sul pallone sfiorato da Carnesecchi.

IL GOL DI CARLOS AUGUSTO: Corner di Calhanoglu, Lautaro fa un movimento perfetto per l'inserimento del brasiliano che salta in mezzo all'area e lascia sul posto Carnesecchi.

54' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARLOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS AAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUGUUUUUUUUUUUUUUSTOOOOOOOOOOOOOO!!!

53' - Il tifoso viene sollevato, ci sono gli applausi dello stadio. Il sostenitore è cosciente e viene portato fuori in barella.

52' - Tutta l'Inter è sotto il settore ospiti con sguardi seri e preoccupati.

50' - I medici stanno intervenendo, tutti gli occhi sono puntati sul settore ospiti. Momenti di concitazione.

48' - Attenzione, Calhanoglu e Barella richiamano l'attenzione dello staff medico: c'è un tifoso dell'Inter nel settore ospiti che ha bisogno dell'intervento.

48' - Per fermare un pallone di Thuram destinato a Lautaro, Zappacosta concede il calcio d'angolo.

-----

21.48 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.47 - Le due squadre rientrano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Battaglia doveva essere e battaglia, in questo primo tempo, è stata. Partita molto combattuta sul piano dell'agonismo, dove scatta meglio dai blocchi l'Inter che dopo pochi minuti centra un palo con Marcus Thuram; poi riemerge l'Atalanta che al 18esimo costringe Yann Sommer alla super parata sul colpo di testa di Mario Pasalic. Poi si procede a fasi alterne in una gara senza esclusione di colpi.

-----

46' pt - Finisce qui la prima frazione di gioco: Atalanta e Inter vanno a riposo sullo 0-0.

45' - Ripartenza Inter, Thuram si ritrova da solo contro tre difensori orobici e perde l'attimo per colpire.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Lookman scavalca Pavard e parte in avanti, resiste alla rimonta di Calhanoglu e poi calcia mandando fuori.

41' - Di nuovo Atalanta in avanti, tiro di Retegui respinto.

40' - Barella raccoglie un rinvio coi pugni di Carnesecchi e calcia, pallone respinto che finisce a Bastoni il cui tiro viene ostacolato da Ederson e termina fuori.

39' - Primo giallo della gara per Bellanova, che protesta in modo veemente dopo un fallo su Dumfries.

37' - Ostruzione di Kolasinac su Thuram, Massa non sanziona fallo col giocatore dell'Inter che resta a terra.

36' - Fallo su Mkhitaryan, Inter che può respirare dopo una fase di pressing atalantino.

33' - Lookman e Retegui ci provano nello stretto, la difesa manda in fallo laterale.

31' - Cross di Calhanoglu, né Thuram né Dumfries arrivano sul pallone e l'Atalanta riprende palla.

30' - Lautaro prova ad andare via a Djimsiti poi ci prova dalla lunga distanza, tiro improbabile che termina sul fondo.

27' - Intervento su Calhanoglu nel cerchio di centrocampo da parte di Hien, dev'essere quasi Lautaro a reclamare la punizione.

25' - Barella perde palla in zona pericolosa, palla a Zappacosta il cui cross viene respinto da Acerbi. Secondo Massa, l'ultimo tocco è dell'orobico e quindi è rinvio dal fondo.

22' - Conclusione dalla distanza di Ederson, pallone fuori. Atalanta che risale.

19' - Retegui di testa da corner, Acerbi manda in corner. Proteste del difensore per il contrasto dell'attaccante italo-argentino.

18' - Sommer si iscrive alla partita come meglio non potrebbe! Lungo possesso dell'Atalanta a ridosso dell'area interista, poi cross che arriva a Pasalic il cui colpo di testa viene deviato in corner dall'elvetico.

16' - Cross di Carlos Augusto deviato da Bellanova, primo corner per l'Inter.

15' - Scarico di Barella per Dumfries che prova il tiro-cross, Carnesecchi para a terra.

13' - Lookman scappa via poi la mette in mezzo per De Roon che colpisce malissimo il pallone, la difesa dell'Inter libera.

13' - Qualche storia tesa tra Lookman e Pavard, poi tutto si risolve con un sorriso.

12' - Ancora Thuram prova a fare male, Hien però gli chiude ogni varco e respinge la sua conclusione.

10' - Crossa Bastoni, palla troppo profonda per Thuram che si spegne sul fondo.

8' - Gioco fermo per i soccorsi a Carnesecchi, che ha accusato un colpo nell'azione del palo di Thuram. Nello specifico, è Kolasinac che gli frana addosso.

7' - Palo di Thuram! Il francese dialoga alla grande con Lautaro e si invola in porta, la conclusione a botta sicura batte Carnesecchi ma si stampa sul legno.

6' - Barella scatta e si trova in area da solo, poi appoggia per Thuram la cui conclusione viene murata. Dopo diversi secondi, però, arriva la segnalazione del fuorigioco.

4' - Protesta Barella per un fallo non sanzionato da Massa ai suoi danni da parte di Lookman.

3' - Thuram prova a superare Kolasinac, che viene beffato dal primo movimento ma poi recupera posizione e chiude sul francese.

2' - Thuram riceve da Mkhitaryan sullo spigolo dell'area di rigore, poi sbaglia completamente il tiro mandando fuori.

------

20.46 - Sarà dell'Atalanta il primo pallone del match: PARTITI!

20.45 - Prima dell'inizio del match, minuto di silenzio in memoria dell'ex vicepresidente vicario del CONI Riccardo Agabio.

20.43 - De Roon e Lautaro davanti a Massa per il sorteggio del campo.

20.41 - Atalanta e Inter guadagnano il centro del campo. Ci crede la Curva Pisani: "Ago e filo sono nel cassetto, 10 finali per cucirlo sul petto".

20.40 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Ultime raccomandazioni di Massa a Lautaro e De Roon.

20.32 - Riscaldamento completato, le due squadee negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

-----

