Intervento perfettamente riuscito per Yann Sommer, che ieri è finito sotto i ferri per la riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Il portiere svizzero, in posa sorridente sul letto d'ospedale dell'Istituto Humanitas Pio X di Milano, rassicura tutti sulle sue condizioni anche con un pizzico di ironia: "Grazie per tutto il vostro sostegno e gli auguri di guarigione! Sono completamente concentrato sulla riabilitazione e non vedo l'ora di tornare in campo - si legge su Instagram -. Incrociamo tutte le dita per la partita di questa sera. Forza Inter!".

Pronta la simpatica replica di Denzel Dumfries: "Per favore non incrociare le dita fratello, lasciale riposare" il commento dell'olandese tra le risate.

