Yann Sommer, portiere dell'Inter e della Nazionale svizzera, parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Italia, valida per gli ottavi di finale di Euro2024. Per l'estremo difensore elvetico si preannuncia una partita molto impegnativa e lui ne è ben conscio: "Non so quante parate dovrò fare. Sarà necessaria una prestazione difensiva al massimo delle nostre possibilità".

Per Sommer sarà una sfida speciale visto che troverà da avversari diversi giocatori coi quali è stato protagonista della cavalcata Scudetto dell'Inter: "Durante il torneo ho sentito i miei compagni. Ognuno farà i suoi interessi, però sono contento di incontrarli". La prossima stagione, nel ruolo di portiere nerazzurro l'elvetico si alternerà a Josep Martinez, in arrivo dal Genoa: “Ho visto che non abbiamo più Emil Audero, quindi serviva un portiere nuovo, giusto cosi. Ora sono concentrato sull'Europeo e la testa tornerà all'Inter una volta finiti gli Europei".

